Ein weggeworfenes Wattestäbchen soll am Montagabend einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) verursacht haben. Rund 350.000 Euro Sachschaden entstanden.

Am Montagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Ditzingen gebrannt. Aus den oberen Stockwerken musste die Feuerwehr Menschen retten. "Mutmaßlich hat eine 14-jährige Bewohnerin ein Wattestäbchen angezündet und es in den Mülleimer geworfen, nachdem sie sicher war, es gelöscht zu haben", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dem SWR. "Mutmaßlich war das Wattestäbchen aber nicht vollständig gelöscht und somit kam es zur Brandentwicklung." Wohnung nicht mehr bewohnbar Als die Rettungskräfte am Montagabend eintrafen, sollen Anwohner auf dem Balkon im ersten Obergeschoss auf Hilfe gewartet haben. Mindestens zwei weitere Menschen hielten sich laut Polizei im Dachgeschoss auf. Der Feuerwehr gelang es, alle Betroffenen mit Drehleitern zu retten und das Feuer zu löschen. Verletzte gab es demnach keine. Die Wohnung im Erdgeschoss sei aktuell nicht mehr bewohnbar, hieß es. Laut der Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist die Familie derzeit bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Zudem wurden die Fassade des Hauses sowie Teile der anderen Wohnungen durch das Feuer beschädigt. Mädchen wird befragt Die Polizei kann derzeit noch nichts dazu sagen, warum das Mädchen das Wattestäbchen angezündet hat. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Laut der Polizeisprecherin müssen noch Spuren ausgewertet werden. Außerdem werde die 14-Jährige unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes zu dem Vorgang befragt.