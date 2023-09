In einem Ruderclub am Neckar in Stuttgart-Untertürkheim haben letzte Nacht zwei Boote gebrannt, mehrere Ruderboote wurden demoliert. Die Polizei spricht von Zerstörungswut.

Gegen vier Uhr in der Nacht auf Dienstag ist die Stuttgarter Feuerwehr alarmiert worden, weil auf einem Nebenarm des Neckars ein Katamaran brannte. Aus dem beschädigten Motor lief Kraftstoff in den Neckar. Polizei und Feuerwehr: Mehrere Ruderboote wurden zerstört Um zu verhindern, dass sich der ausgelaufene Kraftstoff weiträumig im Neckar verteilt, wurde das nahe Wasserkraftwerk gedrosselt und laut Feuerwehr der Kraftstoff aufgenommen. Auch ein zweites brennendes Boot mussten die Einsatzkräfte löschen. Es befand sich auf dem Gelände des Ruderclubs auf einem Anhänger. Dort entdeckten die Einsatzkräfte außerdem weitere zerstörte Ruderboote. "Das sieht nach Vandalismus aus", sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Er schätzt den Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Von den Tätern fehle noch jede Spur.