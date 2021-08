Die Elektro-Mobilität in Ludwigsburg soll breiter ausgebaut werden. Die Stadtwerke und die Verwaltung richten mehr Ladesäulen im Stadtgebiet ein. Außerdem wird das Ladenetz im Landkreis ausgeweitet. Ziel sei es, der Mobilitätswende einen Schub zu geben. Im Moment gibt es an öffentlichen Parkplätzen in Ludwigsburg zwölf Ladepunkte, zum Jahresende sollen es 54 sein. Außerdem soll das Ladenetz an den Straßen erweitert werden, um die E-Mobilität bis in die Stadtteile zu bringen. So sollen insgesamt 28 weitere Lademöglichkeiten entstehen. In Ludwigsburg hat sich die Zahl der E-Autos in einem Jahr verdoppelt - mittlerweile sind mehr als 1.200 E-Fahrzeuge in der Stadt angemeldet. Dazu kommen noch Pendler und andere Fahrzeuge, die nicht in Ludwigsburg registriert sind, dadurch sei der Bedarf an öffentlichen Lademöglichkeiten gestiegen, so die Stadt. Auch im Landkreis sollen bis Ende des Jahres 169 weitete Ladepunkte in Betrieb gehen - öffentlich zugänglich und bei Firmen.