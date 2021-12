Ermittler suchen weiterhin Zeugen nach Scheunenbrand

Nach dem Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) sucht die Kripo weiterhin nach Zeugen. Die Ermittler schließen Brandstiftung als Brandursache nicht aus. Kriminaltechniker und Brandermittler hätten der Brandort inzwischen eingehend in Augenschein genommen, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Dienstag mit. Gesucht werden jetzt Personen, die möglicherweise vor dem Brand oder nach dem Ausbruch des Feuers verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben. Bei dem Brand am vergangenen Samstag war ein Pferd verendet. Es entstand ein Sachschaden im oberen sechsstelligen Bereich. Zwei Anwohner und zwei Feuerwehrleute waren leicht verletzt worden.