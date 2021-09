Zwei Brandstiftungen in einer Nacht

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen zwei Brandstiftungen im Gewerbegebiet in Böblingen-Hulb in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mutmaßlich wurden zwei Mülleimer angezündet, das Feuer konnte sich teils ausbreiten - so entstand einmal ein Sachschaden in fünfstelliger, beim zweiten Brand in sechsstelliger Höhe. Die Feuerwehren von Böblingen und Sindelfingen waren im Großeinsatz. Die Polizei fahndete mit Hubschraubern nach den Tätern - bislang erfolglos, die Beamten bitten um Hinweise. Der Tatverdacht gegen zwei 21 und 35 Jahre alte Männer erhärtete sich nach Polizeiangaben nicht. Die beiden Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.