Mutmaßliche Brandstiftung in Reisebüro: Türkischer Außenminister kritisiert Deutschland

Nach einem Brand in einem türkischen Reisebüro in Stuttgart ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das ruft den türkischen Außenminister auf den Plan.

Bei einem Brand in einem türkischen Reisebüro in Stuttgart-Feuerbach sind in der Nacht auf Freitag mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge das Feuer gegen 3 Uhr gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen, die zwei flüchtende Männer bemerkt haben. Das Reisebüro liegt in Stuttgart in einem bekannten türkischen Viertel rund um eine Moschee. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher, auch ein politischer Hintergrund werde geprüft. Ein Bekennerschreiben liege aber nicht vor.

Türkischer Außenminister: "Deutschland hat kein sauberes Register"

Der mutmaßliche Brandanschlag beschäftigt auch die Politik in der Türkei. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu (AKP) sagte, er habe bei den Betroffenen angerufen und sein Mitgefühl ausgedrückt. Viele Angriffe auf Türken seien nicht aufgeklärt worden. Der Minister betonte, er habe nichts gegen Deutschland, aber leider habe Deutschland "in diesen Angelegenheiten kein sauberes Register".

Präsidentenwahl in der Türkei geht in zweite Runde

In der Türkei findet am 28. Mai die zweite Runde der Präsidentenwahl statt. In Deutschland lebende Türkinnen und Türken dürfen bereits ab dem 20. Mai ihre Stimme abgeben.