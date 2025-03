Die Polizei sucht in Aidlingen-Dachtel einen Brandstifter. Dieser soll in mehreren Nächten versucht haben, Häuser in Brand zu setzen. Nur durch Zufall wurden keine Menschen verletzt.

Drei Nächte infolge hat es in Aidlingen-Dachtel (Kreis Böblingen) gebrannt. Laut Polizei soll ein Unbekannter unter anderem brennende Gegenstände in Briefkastenschlitze gesteckt haben. "In allen Fällen hatten die Bewohner Glück", sagte ein Polizeisprecher dem SWR am Dienstagmorgen. Menschen wurden somit nicht verletzt. Es entstand aber ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Aidlingen-Dachel: Bewohner werfen brennenden Gegenstand ins Freie

In zwei Fällen war der Täter ähnlich vorgegangen: Jeweils gegen 1:30 Uhr in der Nacht hatte der Unbekannte brennende Dinge in den Briefkastenschlitz von Wohnhäusern gesteckt. Wo die Briefkästen angebracht waren, erklärte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Im ersten Fall am Freitag bemerkten die Bewohner den Rauch und entdeckten so rasch das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird in diesem Fall auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Einen Tag später löste bei einem anderen Haus der Brandalarm aus. Die Bewohner warfen den brennenden Gegenstand ins Freie. Auch hier entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Anwohner löschen Feuer mit Gartenschlauch

Bereits Donnerstag in der Früh gegen 4 Uhr hatte der Täter einen Nadelbaum auf einem privaten Grundstück in Brand gesetzt. Die Anwohner löschten den Brand mit Gartenschläuchen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Zudem hatte der Unbekannte zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag einen brennenden Gegenstand vor eine Wohnungstür gelegt. Das Feuer ging von alleine aus. An der Holztür entstand ein Schaden von knapp 3.000 Euro.

Polizei setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung

Im Zuge der Ermittlungen stießen Beamte zudem auf einen fünften Fall: An einem Waldweg nahe des kleinen Ortes im Heckengäu hatte wohl derselbe Täter eine Sitzbank angekokelt. Neben der Bank wies auch der Waldboden sowie ein Baumstamm Brandflecken auf. Seither hatte es keine weiteren Brände mehr gegeben. Da der Ort klein ist, setzten die Ermittler verstärkt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, sich bei verdächtigen Personen insbesondere Fremden sowie weiteren ungewöhnlichen Beobachtungen unter Telefon 0800/1100225 zu melden.