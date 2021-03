per Mail teilen

Das Amtsgericht Waiblingen hat einen 40-jährigen Mann wegen Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte etliche Holzstapel angezündet und großen Schaden angerichtet.

Urteil am Amtsgericht Waiblingen (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/Arne Dedert/dpa

Zwei Jahre Haft auf Bewährung lautet das Urteil des Amtsgerichts in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Dem Angeklagten waren insgesamt 36 Brände zur Last gelegt worden. Zwölf davon habe er eingeräumt, sagte ein Gerichtssprecher auf SWR-Anfrage. Er hatte die Polizei mehrere Monate lang in Atem gehalten.

Keine Verletzten

Ein psychiatrisches Gutachten hatte dem 40-Jährigen eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Menschen kamen bei der Brandserie nicht zu schaden. Der Sachschaden sei aber enorm, so der Gerichtssprecher weiter. Er wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.