per Mail teilen

Eine Sperrung des Engelbergtunnels bei Leonberg (Kreis Böblingen) hat im morgendlichen Berufsverkehr am Donnerstag zu Staus auf den Autobahnen 8 und 81 geführt. Die Brandmeldeanlage hatte laut Polizei um 6:40 Uhr auf rot geschaltet. Hintergrund sei sicherlich ein Fehlalarm aufgrund einer technischen Ursache gewesen, sagte Polizeisprecher Peter Widenhorn dem SWR. Gegen 7:30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr auf sieben Kilometer in Richtung Stuttgart und fünf Kilometer in Richtung Heilbronn.