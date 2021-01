Die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull hat die schleppende Auszahlung der der durch das Land versprochenen Corona-Unterstützung kritisiert. „Ich bitte sie eindringlich, Einzelhandel und Gastronomie die versprochenen Unterstützungsleistungen zeitnah zukommen zu lassen“, schreibt Zull in einem Brief an Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut. Sie erhalte sehr bittere Rückmeldungen der Betroffenen, so Zull. So seien bisher vereinzelt nur Abschlagszahlungen für die November- und Dezemberhilfe angekommen. Andere Geschäftstreibende fielen durch das Raster der unzähligen Kriterien, die erfüllt werden müssten. Anstatt schneller und unbürokratischer Hilfe wie versprochen, scheiterten viele bereits beim Antragstellen. Neben den wirtschaftlichen Schäden stünde jetzt noch ein Vertrauensverlust, so OB Zull. In Sorge um eine lebendige Innenstadt nach Corona bittet Gabriele Zull um eine schnelle Auszahlung der Hilfen.