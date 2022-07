per Mail teilen

Bei Baggerarbeiten in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist am Dienstagnachmittag eine offenbar bereits detonierte Brandbombe ausgegraben worden. Laut Polizei gab es eine starke kurzzeitige Rauchentwicklung. Es könnten etwa Phosphorreste mit Feuchtigkeit und Sauerstoff reagiert und den Qualm verursacht haben, so die Beamten. Verletzt wurde niemand. Die Straße und eine Stadtbahnstrecke waren während der Baggerarbeiten gesperrt.