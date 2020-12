per Mail teilen

Nach drei Brandanschlägen in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn jetzt Anklage gegen einen 42 Jahre alten Mann erhoben. Ihm wird unter anderem versuchter Mord und Brandstiftung vorgeworfen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Anfang Oktober soll der Mann zunächst seine eigene Wohnung in Brand gesteckt haben. Das Feuer griff auf das ganze Mehrfamilienhaus über. Vier schlafende Bewohner wurden von zwei Passanten alarmiert und gerettet, die beiden Helfer erlitten Verletzungen. Laut Anklage soll der Tatverdächtige dann einen Molotowcocktail gegen das Türportal der evangelischen Kirche geworfen und einen weiteren Brandsatz gegen die Eingangstür eines Polizeireviers geschleudert haben.