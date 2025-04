per Mail teilen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Rems-Murr-Kreis wurden sechs Personen leicht und eine weitere schwer verletzt. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Laut Polizei brach das Feuer gegen ein Uhr morgens im Erdgeschoss aus. Die Feuerwehr Waiblingen rückte mit 48 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen innerhalb einer Stunde löschen.

Mehrere Verletzte, unklare Brandursache

Wie die Polizei mitteilte, wurden sechs Personen durch das Einatmen des Rauchs leicht verletzt. Die 78-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar und auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.