Brennender Bagger an Umspannwerk in Vaihingen: Bahnstrecke länger gesperrt

In Vaihingen an der Enz hat ein Bagger gebrannt und eine Oberleitung in

Mitleidenschaft gezogen. Das führte zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

In Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagnachmittag ein Bagger zu dicht an die Oberleitung eines Umspannwerks auf dem Gelände der Deutschen Bahn gekommen und in Brand geraten. Ein 36-Jähriger Mitarbeiter wollte mit dem Bagger Materialien verladen und war mit dem Auslegerarm zu dicht an die Leitung gekommen. Der Brand wurde binnen kurzer Zeit gelöscht. Durch die Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu Beeinträchtigungen im Fern- und Nahverkehr der Bahn. Betroffen war auch der Bahnhof Vaihingen/Enz. Dort gab es starke Verzögerungen. Am Abend lief der Bahnverkehr aber wieder flüssig, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Von den Verspätungen betroffen waren vor allem die Züge zwischen Karlsruhe und Stuttgart, weil der entsprechende Streckenabschnitt gesperrt war. Beschädigte Leitung wurde umgeleitet und wird repariert Laut Polzeiangaben wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Von den Flammen seien die Oberleitung und der Bagger beschädigt worden. Das Umspannwerk selbst habe keine Schäden davongetragen, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200.000 Euro.