per Mail teilen

In der Heiligen Nacht von Sonntag auf Montag ist eine Wohnung in Stuttgart-Zuffenhausen ausgebrannt. Der Bewohner wurde durch einen Rauchmelder geweckt und konnte sich noch retten.

In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Zuffenhausen kam es aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr zu einem Brand, wie die Polizei mitteilt.

Bewohner konnte sich selbst retten

Der 19 Jahre alte Bewohner wurde den Angaben nach durch einen Rauchmelder geweckt und konnte noch selbstständig die Wohnung verlassen. Seine Wohnung wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz.

Andere Hausbewohner waren zu Heiligabend nicht da

Die Bewohnerinnen und Bewohner der anderen Wohnungen waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht da, sodass insgesamt niemand verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.