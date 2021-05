Die Ermittlungen der Polizei zum abgebrannten Kindergarten im SOS-Kinderdorf in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) zeigen erste Ergebnisse: Die Brandstiftung soll unabsichtlich gewesen sein.

Die Polizei spricht auf SWR-Anfrage am Dienstag von einem "missglückten Bubenstreich", welcher das verheerende Feuer am frühen Sonntagabend ausgelöst hatte. Es seien, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, bisher kein Vorsatz und kein Motiv für die Brandstiftung zu erkennen, so ein Polizeisprecher. Deshalb gehen die Beamten von einem missglückten Streich aus. Der Verdacht gegen ein Kind und einen Jugendlichen scheine sich zu bestätigen. Im Lauf der Woche rechnet die Polizei mit dem Gutachten der Brandsachverständigen.

Das ausgebrannte Kindergarten-Gebäude des SOS-Kinderdorf in Schorndorf-Oberberken (Rems-Murr-Kreis) muss abgerissen werden. 7Aktuell

SOS-Kinderdorf Schorndorf: Räume für Notbetreuung eingerichtet

Am Sonntag war ein Kindergarten des SOS-Kinderdorfs in Schorndorf-Oberberken komplett ausgebrannt, dabei ist ein Millionenschaden enstanden. In dem Kindergarten werden nach Angaben der SOS-Kinderdorf-Zentrale rund 40 Kinder zwischen drei und sieben Jahren betreut. Aktuell könne nur eine Notbetreuung für maximal 20 Kinder angeboten werden - zwei andere Räume auf dem Gelände seien übergangsweise mit Spielsachen und Mobilar ausgestattet worden. "An einer längerfristigen Lösung arbeiten wir parallel mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, der Stadt Schorndorf und dem Gesundheitsamt zusammen", so eine Sprecherin des Vereins SOS-Kinderdorf.