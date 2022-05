Brand in Schnellrestaurant nahe des Stuttgarter Flughafens

In einem Schnellrestaurant in der Nähe des Stuttgarter Flughafens hat es am Dienstag gebrannt. Das Feuer sei wahrscheinlich in einem Lagerraum ausgebrochen, eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter seien leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Verkaufsraum und der Gästebereich sind den Angaben zufolge nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Der Flugbetrieb sowie der Verkehr auf der Autobahn A8 waren laut Polizei nicht beeinträchtigt. Während der Brand gelöscht wurde, musste die Flughafenstraße in Richtung Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zeitweise voll gesperrt werden.