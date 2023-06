Wegen eines Großbrandes in Gingen an der Fils sollen die Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Bei einem Brand einer Scheune in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) ist am späten Dienstagabend ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm mit. Die Scheune brannte komplett aus. Menschen oder Tiere wurden bei dem Großbrand nicht verletzt. Laut Warn-App NINA sollten Anwohnerinnen und Anwohner wegen der Rauchentwicklung bis zum Mittwochmorgen die Fenster und Türen in und um Gingen geschlossen halten.

50 Milchkühe können gerettet werden

Gegen 22 Uhr hatten mehrere Anwohner den Brand gemeldet. Als Polizei und Feuerwehr in Gingen eintrafen, stand die Scheune bereits im Vollbrand. Dort und in einem angrenzenden Stall befanden sich etwa 50 Milchkühe. Laut Polizei konnten sie durch das schnelle Eingreifen der Besitzer gerettet werden.

Insgesamt 111 Helfer im Einsatz

Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf den Stall verhindern. In der komplett zerstörten Scheune waren außer den geretteten Rindern Heu und landwirtschaftliches Inventar untergebracht. Insgesamt waren 111 Mitglieder von Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW) und der Rettungsdienste im Einsatz. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.