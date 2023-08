Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Brand in einer Recyclingfirma in Stuttgart-Münster ausrücken. Auf dem Betriebsgelände war Restmüll in Brand geraten.

In einem Recyclingbetrieb in Stuttgart-Münster ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, rückten rund 90 Einsatzkräfte aus, um den Brand zu bekämpfen. Darunter auch die Drohneneinheit der Feuerwehr Stuttgart, die mittels Wärmebildkamera ein Livebild der Brandstelle lieferte. 350 Kubikmeter Restmüll in Brand Auf dem Gelände der Firma in der Nähe des Heizkraftwerks Münster waren den Angaben zufolge rund 350 Kubikmeter Restmüll in Brand geraten. Was das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Feuerwehr rechnet damit, noch bis zum Mittwochmorgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt zu sein. Die Feuerwehr rückte mit rund 90 Mann zu einem Brand in einer Recyclingfirma in Stuttgart-Münster aus. Süddeutsche Mediengesellschaft Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie Feuerwehr und Polizei erklärten, bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Auch Menschen aus benachbarten Stadtteilen und Gemeinden meldeten sich bei der Polizei, weil sie eine große Rauchsäule und den Rauchgeruch bemerkten. Während des Einsatzes wurden im Umfeld und den angrenzenden Stadtteilen Messungen vorgenommen. Es konnten aber keine erhöhten Schadstoffkonzentrationen festgestellt werden. Die Polizei übernimmt nun die Ermittlungen. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.