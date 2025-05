E-Auto brannte - Starker Rauch in Stuttgarter Innenstadt

In der Stuttgart Innenstadt kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Grund dafür war der Brand eines Autos in einer Tiefgarage in der Nähe des Rotebühlplatzes.

Der Brand eines Autos in einer Tiefgarage hat in der Stuttgarter Innenstadt am Freitagvormittag für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Laut Feuerwehr handelt es sich um ein Elektro-Auto, das in einer Tiefgarage in der Sophienstraße in Brand geraten ist. Zusammen mit der Sprinkleranlage konnten die Feuerwehrleute den Brand schnell löschen, wie Feuerwehrsprecher Daniel Anand dem SWR sagte. Doch einfach sei das nicht gewesen: Es habe in dem Geschoss des Parkhauses eine "Nullsicht" geherrscht, erklärt Anand.

Man hat seine Hand vor den Augen nicht gesehen und die Kräfte mussten sich dann durch Tasten und ihre weiteren Sinne zu dem brennenden Fahrzeug vorarbeiten und konnten dann den Brand löschen.

Auch Nachbargebäude mit Geschäften seien geräumt und geschlossen worden, so die Feuerwehr. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Das Parkhaus ist in der Nähe vom Rotebühlplatz und dem Einkaufszentrum Gerber.