In Nürtingen (Kreis Esslingen) sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Brand ereignete sich in der Nacht auf Montag, mehrere Menschen wurden verletzt.

Die Feuerwehr habe insgesamt 18 Bewohner aus dem brennenden Gebäude in Nürtingen retten können, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Sieben Menschen wurden teils schwer verletzt, vier Bewohner und drei Feuerwehrleute. Die Bewohner wurden unter anderem mit Drehleitern und Sprungpolstern aus dem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Mehrfamilienhaus in Nürtingen nach Brand einsturzgefährdet Bei den Toten handelt es sich um zwei Männer im Alter von 37 und 53 Jahren. Sie wurden im Obergeschoss entdeckt, so ein Polizeisprecher. Noch sei unklar, wie viele Menschen sich insgesamt in dem Haus aufgehalten haben, so der Polizeisprecher weiter. Das Gebäude sei derzeit stark einsturzgefährdet. Die Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Bewohner aus Nachbarhäusern wieder zurück in ihren Wohnungen Während der Brandbekämpfung mussten zwei angrenzende Häuser ebenfalls evakuiert werden. Deren Bewohner konnten im Laufe der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück.