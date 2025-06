per Mail teilen

In Wolfschlugen im Kreis Esslingen wollte ein 41-jähriger Mann ein Wespennest mit Deo bekämpfen. Dabei hat er einen Brand in seinem Dachstuhl verursacht.

Ein Mann hat am Samstagabend in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) in seinem Dachstuhl durch Deospray einen Brand verursacht. Laut Polizei hatten Wespen ein Nest unter einem Dachziegel gebaut. Der Mann soll lange Deo darauf gesprüht haben. Dieses habe sich dann jedoch selbst entzündet.

Mehrere zehntausend Euro Schaden nach Deo-Attacke auf Wespennest

Daraufhin habe Dämmmaterial Feuer gefangen. Auch ein Dachfenster wurde beschädigt. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sie den Brand nach Angaben der Polizei rasch unter Kontrolle. So konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden, so die Polizei.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt allerdings mehrere zehntausend Euro. Das Haus ist laut Polizei weiterhin bewohnbar. Gegen den 41-Jährigen wird jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.