Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart Mitte sind am Dienstagnachmittag sieben Bewohner verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Aus noch unbekannter Ursache ist gestern Nachmittag in dem Wohn- und Geschäftsgebäude in Stuttgart Mitte ein Brand ausgebrochen. Eine Hausbewohnerin bemerkte den Rauch im Keller des Gebäudes und alarmierte die Polizei. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rettete mit einer Drehleiter insgesamt 20 Bewohner aus dem mehrstöckigen Haus. Rettungskräfte brachten sieben der Geretteten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser, so ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im Keller des Gebäudes aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Auch der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.