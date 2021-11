Vermutlich Millionenschaden bei Brand in Gewerbebetrieb

Bei einem Brand in einem Gewerbebetrieb in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) am Mittwochvormittag ist vermutlich ein Millionenschaden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Mittwoch dem SWR mit. Die Beschäftigten hätten das Firmengebäude rechtzeitig verlassen können. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Durch die starke Rußentwicklung seien unter anderem zahlreiche hochwertige Messgeräte beschädigt worden. Der Gesamtschaden könnte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen, so die Polizei. Nach SWR-Informationen handelt es sich um ein Technologieunternehmen, das unter anderem für die Autoindustrie tätig ist.