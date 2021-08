In einem zwölfstöckigen Mehrfamilienhaus im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ist am Samstagabend in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Da die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in ihrer Wohnung waren, gab es unter ihnen keine Verletzten, teilte die Polizei mit. Jedoch wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr leicht verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr habe ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden können, hieß es weiter. Die Brandursache ist bislang unklar, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro. Für die evakuierten Hausbewohner wurde zwischenzeitlich auf einem nahegelegenen Spielfeld eine Sammelstelle eingerichtet. Da sich auch Personen aus den angrenzenden Wohnhäusern freiwillig dorthin begeben hätten, seien rund 120 Personen dort gewesen, so die Polizei. Die Feuerwehren aus Ludwigsburg, Freiberg am Neckar sowie Besigheim waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften ausgerückt.