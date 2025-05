Der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Filderstadt schlug Alarm. Zwei Männer reagierten schnell und retteten am Freitagabend ihren 90 Jahre alten Nachbarn.

Vier Menschen sind durch ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Filderstadt (Kreis Esslingen) am Freitagabend verletzt worden. Zwei Nachbarn hatten das Feuer in der Dachgeschosswohnung durch den Alarm eines Rauchmelders bemerkt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die beiden hätten daraufhin den 90 Jahre alten Bewohner der Wohnung, in der es brannte, gerettet und ins Freie gebracht. Eine 82 Jahre alte Frau habe das Haus selbstständig verlassen. Ursache des Feuers noch unklar Polizeiangaben zufolge hatten die vier dabei teilweise Rauch eingeatmet oder sich bei der Flucht verletzt. Der 90-Jährige, die 82-Jährige sowie der 58- und der 18-Jährige seien in Krankenhäuser gekommen. Was das Feuer verursacht hatte, war zunächst unklar. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.