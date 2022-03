Königsbau-Passagen in Stuttgart wegen Brand in Tiefgarage geräumt

Wegen Rauchentwicklung in den Königsbau-Passagen ist die Feuerwehr in Stuttgart zu einem Großeinsatz ausgerückt. Das Einkaufszentrum wurde am Montagnachmittag geräumt.

Die Königsbau-Passagen in Stuttgart sind am Montagnachmittag von der Feuerwehr geräumt worden. Zuvor hatte sich Rauch im Inneren des Einkaufszentrums in der Stuttgarter Innenstadt gebildet. Wie die Polizei mitteilte, war in der Tiefgarage des Gebäudes mutmaßlich ein Container in Brand geraten. Die Feuerwehr teilte zudem mit, dass das gesamte Gebäude wegen der starken Rauchentwicklung gesperrt werden musste. Dutzende Feuerwehrkräfte waren in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz - der Brand ist mittlerweile gelöscht. Andreas Rosar Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort Das Feuer in den Königsbau-Passagen war gegen 15:25 Uhr ausgebrochen und wurde etwa zwei Stunden später vollständig gelöscht, teilte die Polizei weiter mit. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Das Einkaufszentrum war auch nach Abschluss der Löscharbeiten noch zeitweise gesperrt, da das Gebäude wegen der starken Rauchentwicklung noch gelüftet wurde.