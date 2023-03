Kirchheim unter Teck: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in einem Haus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist am Dienstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen.

In Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) ist nach einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus bei den Löscharbeiten der Leichnam einer Frau gefunden worden. Dies teilte die Polizei mit. Ob es sich um eine 81 Jahre alte Bewohnerin des Hauses handelt, ist noch unklar. Die anderen Bewohner konnten sich retten Alle weiteren Personen hatten sich laut Polizei selbstständig und unverletzt aus dem Gebäude retten können. Das Feuer war der Integrierten Leitstelle am späten Nachmittag in einer Wohnung im Obergeschoss gemeldet worden. Die Ursache für den Brand und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die betroffene Wohnung ist laut Polizei unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.