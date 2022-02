Brand in Plochinger Wertstofffirma

In einer Plochinger Wertstofffirma ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Über dem Gelände war eine große Rauchwolke zu sehen.

Aus dem Müllhaufen stiegen meterhohe Flammen. Die Feuerwehr Plochingen wurde beim Brand in der Wertstofffirma von Kollegen aus den umliegenden Gemeinden unterstützt. Sueddeutsche Mediengesellschaft

Die Rauchwolke war weithin zu sehen: In Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr auf dem Gelände einer Wertstofffirma ein Brand ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zunächst war von einem brennenden Schrotthaufen die Rede. Später korrigierte die Polizei: In Flammen standen rund 200 Tonnen Misch- und Haushaltsabfälle. Verletzte gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Feuerwehr macht an verschiedenen Standorten Luftmessungen. Aktuell bestünden keine Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung. Trotzdem werde Anwohnerinnen und Anwohnern weiterhin empfohlen, Fenster und Türen in Plochingen und den Gemeinden Baltmannsweiler, Deizisau und Altbach geschlossen zu halten.

Nach dem Brand in einer Wertstofffirma in Plochingen liegt am Morgen immer noch eine Rauchwolke über der Stadt. SWR Eva Laun



Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen weiter an. 17 Fahrzeuge der Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei sind im Einsatz. Das Feuer sei aber unter Kontrolle.