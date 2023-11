Brand in Stuttgart: Nachbarin klingelt Betroffene aus Wohnung

Der Brand in einer Dachgeschoss-Wohnung in Stuttgart am Sonntagmorgen ist wohl auch deshalb glimpflich verlaufen, weil eine Nachbarin die Bewohner aus dem Haus geklingelt hat.

Das umsichtige Eingreifen einer Nachbarin hat am Sonntagmorgen in Stuttgart wohl Schlimmeres bei einem Wohnungsbrand verhindert. Die Frau hatte im Dachgeschoss des Nachbarhauses an der Grenze von Stuttgart-Süd und Stuttgart-Ost den Brand entdeckt. Sie alarmierte nicht nur die Feuerwehr, sondern klingelte auch die Bewohner des Hauses heraus. Eine Person kam verletzt in ein Krankenhaus, eine weitere kam zur Beobachtung ebenfalls in eine Klinik, teilte die Feuerwehr auf X, früher Twitter, mit. Die restlichen Bewohner kamen wohl mit dem Schrecken davon. Die Wohnung stand im Vollbrand. Die Feuerwehr hatte auch zwei Drehleitern im Einsatz. Feuerwehr sucht nach Brandursache Das Feuer war rasch gelöscht, die Feuerwehr sprach von "umfangreichen Nachlöscharbeiten". Die Brandursache wird noch ermittelt. Der Polizei zufolge sei Brandstiftung allerdings auszuschließen. Wegen des Brandes war die Sonnenbergstraße gesperrt.