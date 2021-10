Nach Brand in Busdepot: E-Bus soll geborgen werden

Am Donnerstag will die Polizei vor Ort die Ursache für den Großbrand in einem Busdepot in Stuttgart vor gut drei Wochen intensivieren. Nach wie vor ist das Betreten der einsturzgefährdeten Halle nicht möglich. Die Ermittler und Experten sollen deshalb vor Ort klären, ob sie den Bus, der wegen der Daten der Brandmeldeanlage im Verdacht steht, das Feuer ausgelöst zu haben, aus dem Depot ziehen können, ohne dabei andere Spuren zu vernichten. Außerdem wollen die Ermittler auch Vergleichsmessungen mit vergleichbaren Bus-Modellen anstellen, um herauszufinden, wann in der Batterie oder beim Ladevorgang Hitze und erhöhte Spannung entstehen kann.