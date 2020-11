per Mail teilen

Beim Brand eines Wohnhauses in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Menschen durch Rauch leicht verletzt worden. Das Feuer war am späten Freitagabend im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 350.000 Euro.