Brand in Pflegeheim: Mann schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) ist am Mittwoch ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war in einem Zimmer im Erdgeschoss des Pflegeheims gegen 14 Uhr ausgebrochen. Pflegekräfte konnten den bettlägerigen 57-Jährigen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem brennenden Zimmer retten, teilte die Polizei mit. Die Brandursache ist noch unklar. Der Rettungsdienst sowie zwei Polizeihubschrauber waren vor Ort. Es entstand ein Schaden von rund 70.000 Euro. "Wir sind tief betroffen", sagt Wolfgang Sartorius, Vorstand des Pflegeheims "Erlacher Höhe".