Das Feuer im Restmüllheizkraftwerk Böblingen ist nach Angaben des Landkreises nach vier Tagen gelöscht. Am Donnerstag brannte dort der Müllbunker. Seit Donnerstagabend war der Brand unter Kontrolle. Es gab aber noch Glutnester.

Dank der Einsatzkräfte sei niemand verletzt worden und keine schwerwiegenden Schäden entstanden, so der Landkreis in einer Mitteilung auf Facebook. Schon in Kürze werde es wieder möglich sein, Müll anzuliefern. Das Feuer war nach ersten Angaben des Landratsamts vermutlich aus einem Müllfahrzeug beim Abkippen in den Bunker gelangt. Landrat Roland Bernhard bedankte sich für die Professionalität der Ehrenamtlichen Helfer: Neben der Feuerwehr Böblingen waren Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis vor Ort, darunter auch die Daimler-Werkfeuerwehr und die Feuerwehr der US-Streitkräfte in der Panzerkaserne in Böblingen.