Wohnung in Böblingen ausgebrannt

In einem Mehrfamilienhaus in Böblingen hat es am Samstagmorgen gebrannt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand.



Zeugen hatten am Samstagmorgen gegen sieben Uhr ein Feuer in einem Wohnkomplex der Böblinger Talstraße gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in einer Wohnung im sechsten Stock des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Allerdings sei die Wohnung komplett ausgebrannt, so der Sprecher. Eine zweite Wohnung sei ebenfalls durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden. In dem Gebäudekomplex befinde sich auch ein Einrichtungshaus, das allerdings nicht von dem Feuer betroffen sei. Polizei: Keine Verletzten 30 Menschen wurden evakuiert - nach derzeitigem Kenntnisstand sei aber niemand verletzt worden, wie der Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Brand sei ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.