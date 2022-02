Brand in der Wilhelma: Ein Arbeiter verletzt

per Mail teilen

Bei einem Feuer in der Stuttgarter Wilhelma ist ein Bauarbeiter am Freitagvormittag verletzt worden. Laut Feuerwehr hatte sich bei Arbeiten am Dach des neuen Australienhauses eine Gasflasche entzündet und brannte aus. Dabei hat sich ein Bauarbeiter verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Außer ein wenig Dachbetumen sei nichts verbrannt, teilte der zoologisch-botanische Garten auf SWR-Anfrage mit. Die Bauarbeiten könnten fortgesetzt werden. Aus dem ehemaligen Affenhaus soll die "Terra Australis" werden.