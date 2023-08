per Mail teilen

In Winnenden hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Eine Rauchwolke stand über der Innenstadt. Das Feuer griff auf ein Nachbargebäude über. Teile der Fußgängerzone waren gesperrt.

Bei einem Brand in der Innenstadt von Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sind am Donnerstagmorgen nach neuen Polizeiinformationen drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Zuvor hatte die Polizei von zwei Verletzten gesprochen. Das Feuer war gegen 5:30 Uhr in einem Geschäftshaus ausgebrochen.

Innenstadt von Winnenden: Feuer griff auf Nachbargebäude über

Auch ein Nachbargebäude wurde von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Gegen 6:45 Uhr kam dann die Entwarnung. Ein Polizeisprecher sagte, das Feuer sei soweit gelöscht. Allerdings sei die Feuerwehr für Nachlöscharbeiten weiter vor Ort. Zuvor hatten die Einsatzkräfte den Bereich abgesperrt.

Das Feuer war in der Fußgängerzone ausgebrochen, in der Marktstraße/Ecke Ringstraße. Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich Geschäfte, darüber Wohnungen, so ein Polizeisprecher. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Die Stadt kümmere sich um die Unterbringung der Bewohner. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 120 Personen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.