Ein 82 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer brach am Samstagmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus aus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr rettete den Mann leblos aus der Wohnung. Er wurde reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 75.000 Euro.