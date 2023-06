Im Parkhaus der Klinik am Eichert in Göppingen ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Ein Statiker hat jetzt Verformungen an den Stahlträgern des Parkhauses festgestellt.

Auf zwei übereinanderliegenden Parkdecks im Parkhaus der Klinik am Eichert in Göppingen haben am Dienstagnachmittag nach Angaben der Feuerwehr insgesamt vier Fahrzeuge gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten bereits zwei Fahrzeuge voll gebrannt und zwei weitere Feuer gefangen. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei das ursächliche Fahrzeug kein E-Auto gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm dem SWR. Lüftung der Alb Fils Kliniken in Göppingen abgeschaltet Wegen des Rauchs musste die Lüftung der Klinik laut Feuerwehr während des Löscheinsatzes abgeschaltet werden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 39 Einsatzkräften und neun Einsatzfahrzeugen vor Ort. An den Stahlträgern des Parkhauses habe ein Statiker nach dem Brand Verformungen festgestellt. Derzeit sind laut Alb Fils Kliniken sechs Parkdecks gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar.