In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Hallschlag ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

In der Nacht informierten mehrere Anrufer die Feuerwehr über ein Feuer im Stuttgarter Stadtteil Hallschlag. Eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses war in Brand geraten. 80 Einsatzkräfte rückten daraufhin aus, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 35 Menschen gerettet Wegen der Menge an Bewohnern und Wohnungen gestaltete sich die Rettung als aufwendig, heißt es. Mindestens 35 Menschen laut Polizei wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. 12 von ihnen erlitten laut Polizei eine Rauchgasvergiftung, einige davon wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihr Zuhause zurück, die Brandwohnung ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 150.000 Euro. Zur Brandursache kann die Polizei bisher keine Angaben machen.