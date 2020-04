Bei einem Brand am Mittwochabend in einem Autozulieferbetrieb in Böhmenkirch (Kreis Göppingen) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Löscharbeiten sollen laut Polizei noch bis Donnerstagmittag andauern.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Böhmenkirch zu einem Brand auf die Heidhöfe gerufen. SDMG / Woelfl Gegen 21 Uhr war das Dach einer Produktionshalle der Firma FySAM in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell aus. Feuerwehren aus Böhmenkirch und Umgebung waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Keine Verletzten Um besser löschen zu können, rissen Bagger Teile der Halle ein. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund einer Million Euro. Verletzt wurde niemand. Bereits zwei Brände in den vergangenen Jahren Die Brandursache ist noch unklar. Bereits im März 2018 und im Januar dieses Jahres musste die Feuerwehr anrücken, um Brände zu löschen.