In einer Bäckerei in Kohlberg (Kreis Esslingen) hat am frühen Sonntagmorgen ein Ofen gebrannt. Laut Polizei hatte das Gerät vermutlich wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Zehn Mitarbeitende in der Produktionshalle atmeten Rauchgas ein, mussten deswegen aber nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.