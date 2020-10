per Mail teilen

Auf einem Firmengelände am Stuttgarter Hafen hat es am Samstagabend gebrannt. Passanten bemerkten, dass mehrere Müllcontainer in Flammen standen und sich das Feuer bereits auf zwei Fahrzeuge und das angrenzende Firmengebäude ausbreitete. Sie informierten die Feuerwehr, die den Brand unter Kontrolle brachte. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Es wird wegen möglicher Brandstiftung ermittelt.