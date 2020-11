per Mail teilen

Der Bottwartalbahn wird bei der Reaktivierung der Trasse ein besonders hohes Fahrgastpotential bescheinigt. Dass die Schienen zwischen Marbach und Heilbronn bereits in den 1970er Jahren abgebaut wurden, schreckt die Mitglieder der Bürgeraktion Bottwartalbahn nicht. Sie sind überzeugt: die Chancen, die Bahn wieder in Betrieb zu nehmen, sind so gut wie nie.