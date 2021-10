Botnanger Steige weiterhin gesperrt

per Mail teilen

Die Botnanger Steige bleibt voraussichtlich noch bis zum späten Dienstagabend für den Autoverkehr gesperrt. Dort war am Sonntagnachmittag eine 30 Zentimeter dicke Wasserleitung geplatzt. Nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW ist das Rohr inzwischen repariert und am Dienstag wird ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Botnanger Steige ist im Stuttgarter Straßennetz ein neuralgischer Punkt zwischen Botnang und dem Stuttgarter Westen. Bereits am Montagmorgen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Wasserversorgung für die Anwohner war laut Netze BW zu keinem Zeitpunkt unterbrochen.