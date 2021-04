Die Tarifbeschäftigten bei Bosch in Deutschland erhalten für das vergangene Jahr im Schnitt einen Bonus von 2000 Euro. Das hat das Unternehmen dem SWR bestätigt. Insgesamt schüttet Bosch an die Tarifbeschäftigten Mitarbeiter 113 Millionen Euro aus. Der Bonus beträgt 39 Prozent eines Brutto-Monatslohns. Im Schnitt so Bosch werden pro Kopf 2000 Euro bezahlt. Das ist mehr als letztes Jahr. Obwohl auch Bosch unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zum Ergebnis 2020 einen wichtigen Beitrag geleistet: durch hohen

persönlichen Einsatz, in Form von Einkommensverzicht, Kurzarbeit oder

Arbeitszeitreduzierung», begründete Bosch-Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht die Anhebung der Bonuszahlung. Bosch musste im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang verzeichnen, konnte aber einen Gewinn von zwei Millliarden Euro erreichen.