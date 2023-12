Technologiekonzern Bosch: Im Schnitt 2.800 Euro Erfolgsprämie

Tarifbeschäftigte des Technologiekonzerns Bosch erhalten für das Geschäftsjahr 2021 eine hohe Erfolgsprämie - durchschnittlich 2.800 Euro. Das teilte der Konzern mit Sitz in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) am Mittwoch mit. Insgesamt werde Bosch rund 165 Millionen Euro an seine Tarifbeschäftigten ausschütten. Im Durchschnitt liege der Bonus bei 54 Prozent eines Monatsgehalts, das seien etwa 2.800 Euro, so der Konzern. Mit der Prämie werde das große Engagement der Beschäftigten gewürdigt. Bosch hatte im vergangenen Jahr das Corona-Tief überwunden und den Umsatz um zehn Prozent auf knapp 79 Milliarden Euro gesteigert.