Wieder mehr Ferienjobs bei Bosch und Mercedes

Große Unternehmen in der Region, wie der Stuttgarter Autobauer Mercedes und der Gerlinger Zulieferer Bosch, bieten erstmals seit der Pandemie wieder verstärkt Ferienjobs an. Bosch setze deutschlandweit etwa 2.000 junge Leute als Aushilfskräfte und Ferienjobber ein, 500 mehr als im Vorjahr. Teilweise werde auch noch Personal gesucht, heißt es von Bosch - beispielsweise im Stammwerk in Stuttgart-Feuerbach oder in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz beschäftigt Ferienjobber vor allem in der Produktion und hauptsächlich zwischen Mai und September. Auch Standorte des Befestigungsunternehmens Würth in der Region suchen noch Ferienjobber in den Bereichen Logistik und Verwaltung.