Der Autozulieferer Bosch will sich von drei Gießerei-Standorten in Hessen trennen. Es werde geprüft, die Fertigung von Komponenten für Bremsen zu verkaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen wären die Buderus Guss GmbH in Breidenbach und Ludwigshütte sowie die Robert Bosch Lollar Guss GmbH. Laut Unternehmen wurden die Beschäftigten und die Arbeitnehmervertreter darüber informiert. Den Angaben zufolge sieht Bosch kaum Spielraum, den Produktbereich langfristig profitabel weiterzuentwickeln. Die IG Metall kündigte Widerstand gegen den Verkauf der Standorte an, wo mehr als 930 Menschen beschäftigt seien. Die Entscheidung des Managements sei nicht nachvollziehbar und werde einen massiven Konflikt nach sich ziehen, so die Gewerkschaft. Der Umbau der Autoindustrie zu Elektromobilität könne dafür kein Grund sein, weil auch diese Fahrzeuge Bremssysteme benötigten.