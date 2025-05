Die Werke von Bosch Power Tools in Leinfelden-Echterdingen und im sächsischen Sebnitz sollen geschlossen werden. Dagegen regt sich Widerstand in der Belegschaft.

Die Gewerkschaft IG Metall kritisiert einen deutlich raueren Umgangston bei der Bosch-Tochter "Power Tools". Noch in dieser Woche soll es Proteste gegen die geplanten Werksschließungen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) und Sebnitz in Sachsen geben.

IG Metall: Bosch hat "rote Linien" überschritten

Aus Sicht der IG Metall hat der Konzern "rote Linien" überschritten. Die bislang gelebte Sozialpartnerschaft bei Bosch werde bei der Elektrowerkzeug-Sparte Power Tools "ad absurdum geführt". Konkret bemängelt die Gewerkschaft, dass bislang - trotz Zusagen - keinerlei Gespräche über einen Zukunftstarifvertrag bei Bosch Power Tools geführt wurden. Dabei habe die IG Metall durchaus Vorschläge, wie die Standorte erhalten bleiben könnten.

Hunderte Beschäftigte der Sparte Power Tools betroffen

Betroffen von den Plänen sind insgesamt rund 500 Beschäftigte, davon 230 in Leinfelden-Echterdingen. Bosch hat angekündigt, beide Werke nach 2026 zu schließen. Die Betriebsratsvorsitzende von Power Tools am Stammsitz Leinfelden, Karin Solda, sagte, Bosch zeige aktuell keinerlei Verantwortung gegenüber den Beschäftigten. Als Reaktion kündigt die IG Metall nun konzernweite Proteste an, darunter bereits am kommenden Mittwoch in Leinfelden. Dort rechnet die Gewerkschaft mit über 1.000 Teilnehmenden.